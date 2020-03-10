Война на Донбассе: пока украинские пушки в Песках молчали, Сивохо снова созвал нацплатформу примирения, фото — А. Цаплиенко

https://racurs.ua/n134950-sivoho-na-fone-smertonosnogo-boya-v-peskah-snova-anonsiruet-primirenie.html

Ракурс

Почти час после начала утреннего боя в Песках 10 марта украинские пушки молчали в ответ.

Такую информацию распространил в Фейсбук фронтовой корреспондент Андрей Цаплиенко. Он также написал, что, по его оценкам, потери во время «перемирия» приближаются к уровню 2015 года.

Сегодня в Песках мощный бой. Российское оружие обстреливало наших людей. Бой начался в 09.30, в 09.44 был подбит грузовик ГАЗ-66, десять наших бойцов получили тяжелые ранения. Погибших — двое, — написал Цаплиенко.

Он возмущается тем, что почти час после начала боя украинские пушки не отвечали.

Молчание пушек — это новая оборонная доктрина Украины? — спрашивает журналист.

Между тем сегодня советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо снова анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства. Она может пройти в четверг или пятницу.

Сивохо заявил, что платформа будет координировать общественные организации и содействовать диалогу с «той стороной».

Мы собираемся устраивать площадки для начала, скажем так, по интересам, по профессиям — медики с медиками, бизнесмены с бизнесменами, студенты со студентами. Мы будем на этих диалоговых площадках вырабатывать общее мнение, — сказал Сивохо.

Ранее презентация была запланирована на 19 февраля, но ее отложили из-за очередного обострения на фронте.

«Ракурс» сообщал, что в результате обстрелов российских боевиков сегодня в Марьинке детей из школы и садика эвакуировали в подвалы, а затем отправили по домам.

Утром террористы накрыли огнем поселок Пески в Донецкой области. В штабе ООС сообщили, что в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль погиб один боец ​​ВСУ, еще четверо получили ранения.