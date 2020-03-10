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Ракурс
Обстрелы в Марьинке: школьников и детсадовцев эвакуировали в подвалы. Фото: ZMINA

Обстрелы в Марьинке: школьников и детсадовцев эвакуировали в подвалы (ФОТО)

10 мар 2020, 17:48
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Война на Донбассе продолжает нести страдания мирным жителям прифронтовых территорий. Так, сегодня, 10 марта, в 14.00 в Марьинке Донецкой области раздавались выстрелы в районе интерната, в связи с чем школьников и воспитанников местного детского сада пришлось эвакуировать.

Все дети сначала были перемещены в подвальные помещения, а позже их отправили по домам. Об этом сообщает в Facebook благотворительный фонд «Право на защиту» со ссылкой на местных жителей.

Сейчас ситуация в Марьинке стабилизировалась, указано в сообщении.

Обстріли у Мар’їнці: дітей зі школи і садка евакуювали у підвали. Фото: Право на захист

Также сегодня члены организации посетили село Верхнеторецкое, где на выходных произошел обстрел жилого сектора. Тогда были повреждены восемь домов — ударной волной в них выбиты окна и посечены обломками кровли крыш.

Юристы пообщались с жителями всех поврежденных домов и предоставили им консультации по получению компенсации.

Обстріли у Мар’їнці: дітей зі школи і садка евакуювали у підвали. Фото: Право на захист

Обстріли у Мар’їнці: дітей зі школи і садка евакуювали у підвали. Фото: Право на захист

Напомним, сегодня утром террористы накрыли огнем из артиллерии поселок Пески Донецкой области. Во время обстрела был подбит грузовой автомобиль Вооруженных сил Украины. В штабе ООС сообщили, что в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль погиб один боец ВСУ, еще четверо получили ранения. В то же время военные журналисты сообщают о двух погибших и 10 раненых в результате атаки боевиков.

Источник: Ракурс


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