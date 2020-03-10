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Обстріли у Мар’їнці: дітей зі школи і садка евакуювали у підвали. Фото: ZMINA
Обстріли у Мар’їнці: дітей зі школи і садка евакуювали у підвали (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n134948-obstrily-u-mar-yinci-ditey-zi-shkoly-i-sadka-evakuuvaly-u-pidvaly-foto.htmlРакурс
Війна на Донбасі продовжує нести страждання мирним мешканцям прифронтових територій. Так, сьогодні, 10 березня, о 14.00 у Мар’їнці Донецької області лунали постріли у районі інтернату, у зв’язку з чим школярів і вихованців місцевого дитсадка довелося евакуювати.
Всіх дітей спочатку було переміщено в підвальні приміщення, а пізніше їх відправили по домівках. Про це повідомляє у Facebook благодійний фонд «Право на захист» із посиланням на місцевих жителів.
Наразі ситуація в Мар’їнці стабілізувалася, вказано в повідомленні.
Також сьогодні члени організації відвідали село Верхньоторецьке, де на вихідних стався обстріл житлового сектору. Тоді було пошкоджено вісім будинків — ударною хвилею в них вибито вікна та посічено уламками покрівлю дахів.
Юристи поспілкувалися з жителями всіх пошкоджених будинків і надали їм консультації щодо отримання компенсації.
Нагадаємо, сьогодні вранці терористи накрили вогнем із артилерії селище Піски на Донеччині. Під час обстрілу було підбито вантажний автомобіль Збройних сил України. У штабі ООС повідомили, що внаслідок влучання протитанкової керованої ракети в автомобіль загинув один боєць ЗСУ, ще четверо зазнали поранень. Водночас військові журналісти повідомляють про двох загиблих і 10 поранених унаслідок атаки бойовиків.
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