Війна на Донбасі: поки гармати в Пісках мовчали, Сивохо знову скликав на презентацію нацплатформи примирення, фото — А. Цаплієнко

https://racurs.ua/ua/n134950-garmaty-v-piskah-syvoho-znovu-sklykav-nacplatformu-prymyrennya.html

Ракурс

Майже годину після початку ранкового бою у Пісках 10 березня українські гармати мовчали у відповідь.

Таку інформацію розповсюдив у Фейсбук фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Він також написав, що, за його оцінками, втрати під час «перемир'я» наближаються до рівня 2015 року.

Сьогодні в Пісках потужний бій. Російська зброя обстрілювала наших людей. Бій розпочався о 09.30, о 09.44 була підбита вантажівка ГАЗ-66, десятеро наших бійців отримали важкі поранення. Загиблих — двоє, — написав Цаплієнко.

Він обурюється тим, що майже годину після початку бою українські гармати не відповідали.

Мовчання гармат — це нова оборонна доктрина України? — запитує журналіст.

Тим часом сьогодні радник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Сивохо знову анонсував презентацію Національної платформи примирення і єдності. Вона може відбутися в четвер або п’ятницю.

Сивохо заявив, що платформа буде координувати громадські організації і сприяти діалогу з «тією стороною».

Ми збираємося влаштовувати майданчики для початку, скажімо так, за інтересами, за професіями — медики з медиками, бізнесмени з бізнесменами, студенти зі студентами. Ми будемо на цих діалогових майданчиках виробляти спільну думку, — сказав Сивохо.

Раніше презентація була запланована на 19 лютого, але її відтермінували через чергове загострення на фронті.

«Ракурс» повідомляв, що внаслідок обстрілів російських бойовиків сьогодні у Мар’їнці дітей зі школи і садка евакуювали у підвали, а згодом відправили по домівках.

Уранці терористи накрили вогнем із артилерії селище Піски на Донеччині. У штабі ООС повідомили, що внаслідок влучання протитанкової керованої ракети в автомобіль загинув один боєць ЗСУ, ще четверо зазнали поранень.