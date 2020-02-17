ФСБ затримала кримчанина за участь в «незаконному збройному батальйоні». Фото: Wartech

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Затримання в Криму тривають. Окупанти повідомляють про затримання кримчанина, який нібито брав участь у «незаконному збройному батальйоні». Йдеться про добровольчий батальйон ім. Номана Челебіджихана.

Про обшук і арешт кримчанина стало відомо вранці 17 лютого. Окупанти затримали жителя Чорноморського району Криму. Про це повідомляє РІА «Новости Крым».

Ім’я та прізвище затриманого не повідомляються. У російській спецслужбі стверджують, що підозрюваний влітку 2016 роки виїхав на материкову Україну, де вступив до лав згаданого батальйону. За інформацією ФСБ, відносно чоловіка порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 208 КК Росії (участь у збройному формуванні).

Його заарештували і обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Затримання проводилося співробітниками Слідчого відділу управління Федеральної служби безпеки по Криму.

Зазначимо, батальйон імені Номана Челебіджихана — добровольче об'єднання, яке було створено в 2014 році. До нього здебільшого входять кримські татари. Учасники батальйону патрулюють райони, які межують з окупованим Кримом. Батальйон мав стати частиною Нацгвардії України, однак документально це так і не було введено.

Як повідомлялося, раніше Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала громадянина України, який прямував до окупованого півострова Крим. Силовики стверджують, що українець намагався потрапити в Крим в обхід пунктів пропуску.