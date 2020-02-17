ФСБ задержала крымчанина за участие в «незаконном вооруженном батальоне». Фото: Wartech

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Задержания в Крыму продолжаются. Оккупанты сообщают о задержании крымчанина, который якобы участвовал в «незаконном вооруженном батальоне». Речь идет о добровольческом батальоне им. Номана Челебиджихана.

Об обыске и аресте крымчанина стало известно утром 17 февраля. Оккупанты задержали жителя Черноморского района Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости Крым».

Имя и фамилия задержанного не сообщаются. В российской спецслужбе утверждают, что подозреваемый летом 2016 года уехал на материковую Украину, где вступил в ряды упомянутого батальона. По информации ФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК России (участие в вооруженном формировании).

Его арестовали и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержание проводилось сотрудниками Следственного отдела управления Федеральной службы безопасности по Крыму.

Отметим, батальон имени Номана Челебиджихана — добровольческое объединение, которое было создано в 2014 году. В него в основном входят крымские татары. Участники батальона патрулируют районы, граничащие с оккупированным Крымом. Батальон должен был стать частью Нацгвардии Украины, однако документально это так и не было введено.

Как сообщалось, ранее Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала гражданина Украины, который направлялся в оккупированный полуостров Крым. Силовики утверждают, что украинец пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска.