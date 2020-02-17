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Ракурс
Верховная Рада: трансляция заседания согласительного совета

Согласительный совет определяется с планом работы ВРУ на текущую неделю (ТРАНСЛЯЦИЯ)

17 фев 2020, 11:02
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Согласительный совет депутатских фракций Верховной Рады 17 февраля обсуждает план работы, которым займутся народные избранники на текущей неделе. Как сообщает пресс-служба ВР, согласно календарному плану третьей сессии парламента ІХ созыва, 18−21 февраля пройдут пленарные заседания Рады.

Напомним, по итогам работы 6 и 7 февраля нардепы успели рассмотреть 216 из 4018 поправок к законопроекту о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении. Рада начала рассматривать проект закона о рынке земли 6 февраля. Документ решили рассматривать по полной процедуре.

11 ноября Президент Владимир Зеленский пообещал вынести вопрос о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам на всеукраинский референдум после принятия земельной реформы в первом чтении.

Источник: Ракурс


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