Верховная Рада: трансляция заседания согласительного совета

https://racurs.ua/n133804-soglasitelnyy-sovet-opredelyaetsya-s-planom-raboty-vru-na-tekuschuu-nedelu-translyaciya.html

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Согласительный совет депутатских фракций Верховной Рады 17 февраля обсуждает план работы, которым займутся народные избранники на текущей неделе. Как сообщает пресс-служба ВР, согласно календарному плану третьей сессии парламента ІХ созыва, 18−21 февраля пройдут пленарные заседания Рады.

Напомним, по итогам работы 6 и 7 февраля нардепы успели рассмотреть 216 из 4018 поправок к законопроекту о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении. Рада начала рассматривать проект закона о рынке земли 6 февраля. Документ решили рассматривать по полной процедуре.

11 ноября Президент Владимир Зеленский пообещал вынести вопрос о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам на всеукраинский референдум после принятия земельной реформы в первом чтении.