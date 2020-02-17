Верховна Рада: трансляція засідання погоджувальної ради

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Погоджувальна рада депутатських фракцій Верховної Ради 17 лютого обговорює план роботи народних обранців на поточний тиждень. Як повідомляє прес-служба ВР, відповідно до календарного плану третьої сесії парламенту ІХ скликання 18−21 лютого відбуватимуться пленарні засідання Ради.

Нагадаємо, за підсумками роботи 6 та 7 лютого нардепи встигли розглянути 216 із 4018 правок до законопроекту про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні. Рада почала розглядати проект закону про ринок землі 6 лютого. Документ вирішили розглядати за повною процедурою.

11 листопада президент Володимир Зеленський пообіцяв винести питання про продаж сільськогосподарської землі іноземцям на всеукраїнський референдум після ухвалення земельної реформи у першому читанні.