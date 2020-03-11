Підозра на коронавірус: у Запоріжжі госпіталізували заробітчанку з Італії, фото — Запорізька ОДА

https://racurs.ua/ua/n134986-pidozra-na-koronavirus-u-zaporijji-gospitalizuvaly-zarobitchanku-z-italiyi.html

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Коронавірус підозрюють у 48-річної мешканки Запоріжжя, яка щойно повернулася із заробітків в Італії. Жінку госпіталізували і відправили до Києва аналізи.

У Запоріжжі це перший випадок підозри на китайський коронавірус. Директор Запорізького обласного центру МОЗ Роман Терехов повідомив, що медики відправили біологічний матеріал до Києва, щоб виключити корона вірус, пише «Укрінформ».

Жінка працювала в Італії, 1 березня вона потрапила під дощ і застудилась. Терехов розповів, що у неї хронічний пієлонефрит і жінка почала приймати антибіотики. Роботодавці відпустили її додому. Українка поверталася додому через Мілан.

У Борисполі у неї зафіксували підвищену температуру, але зважили на хронічне захворювання і дозволили сісти на потяг до Бердянська. У дорозі їй стало зле і в Запоріжжі на залізничному вокзалі жінку зустріли медики, які негайно відвезли її до лікарні.

Наразі пацієнтці поставили діагнози: ГРВІ, гострий фарингіт, пневмонія. Результат додаткового аналізу з’явиться за два дні.

Нагадаємо, що у Києві закривають всі школи до кінця березня, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Очікується, що аналогічне рішення запровадять по всій країні.

Українська влада очікує і прогнозує сплеск коронавірусу у державі, а також допускає закриття кордонів. Аби не допустити паніку чи ажіотажу в Україні, медики просять дотримуватися заходів профілактики: ретельно мити руки, дотримуватися дистанції, а також запроваджувати самоізоляцію хворих.