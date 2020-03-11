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Сивохо заявив про «внутрішній конфлікт» на Донбасі. Фото: 24 канал

Підтакує російським пропагандистам: Сивохо заявив про «внутрішній конфлікт» на Донбасі (ВІДЕО)

11 бер 2020, 13:32
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Сергій Сивохо, радник секретаря Ради нацбезпеки і оборони, знову оскандалився. Він назвав війну на Донбасі «внутрішнім конфліктом України».

У прямому ефірі телеканалу «Наш» він повторив тезу російської пропаганди про те, що на Донбасі є «внутрішній конфлікт». На заяву Сивохо звернув увагу активіст Віталій Овчаренко, який і розмістив на своїй сторінці в Twitter фрагмент скандального інтерв’ю.

Скандальну фразу він сказав під час обговорення перспектив вступу України в НАТО.

Наприклад, в НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії. Що робити, — заявив Сивохо.

Нагадаємо, раніше радник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Сивохо знову анонсував презентацію Національної платформи примирення і єдності.


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