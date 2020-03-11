Сивохо заявив про «внутрішній конфлікт» на Донбасі. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n134985-pidtakuie-rosiyskym-propagandystam-syvoho-oskandalyvsya-zayavou-pro-vnutrishniy-konflikt.html

Ракурс

Сергій Сивохо, радник секретаря Ради нацбезпеки і оборони, знову оскандалився. Він назвав війну на Донбасі «внутрішнім конфліктом України».

У прямому ефірі телеканалу «Наш» він повторив тезу російської пропаганди про те, що на Донбасі є «внутрішній конфлікт». На заяву Сивохо звернув увагу активіст Віталій Овчаренко, який і розмістив на своїй сторінці в Twitter фрагмент скандального інтерв’ю.

Радник секретаря РНБО Сивохо повторює тезу російської пропаганди про «внутрішній конфлікт».



Заперечення російської агресії має каратись Законом!



Росія — окупант,

Сівохо — ворог! pic.twitter.com/gZNeOhDAhs — Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) March 11, 2020

Скандальну фразу він сказав під час обговорення перспектив вступу України в НАТО.

Наприклад, в НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії. Що робити, — заявив Сивохо.

Нагадаємо, раніше радник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Сивохо знову анонсував презентацію Національної платформи примирення і єдності.