В Україні запроваджують карантин. Фото: сайт Віталія Кличка

https://racurs.ua/ua/n134984-v-ukrayini-vvely-trytyjnevyy-karantyn-cherez-spalah-koronavirusu-nardep.html

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Кабінет міністрів вводить карантин в Україні у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Найближчі три тижні по всій території будуть запроваджені певні обмеження. Вони діятимуть з 12 березня по 3 квітня. Про це повідомила народний депутат Вікторія Сюмар на власній сторінці у Facebook.

Карантин передбачає, що всі навчальні заклади в державі будуть закриті. Масові заходи, які передбачають зібрання понад 200 осіб, заборонено проводити. Крім того, передбачається скасування авіасполучень з деякими країнами.

За словами Сюмар, з 12 березня закриють більшу частину контрольно-пропускних пунктів. Із 219 КПП працюватимуть лише 49.

Також повідомляється, що Кабмін виділив 100 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України запровадить низку заходів, які повинні допомогти призупинити поширення коронавірусу SARS-CoV-2. ЗМІ повідомляли, що уряд вирішив ввести карантин для навчальних закладів на три тижні та обмежити виїзд громадян за кордон.