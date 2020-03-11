Економічна криза в Європі може стати наслідком спалаху коронавірусу — Крістін Лагард

https://racurs.ua/ua/n134983-ekonomichna-kryza-zagrojuie-ievropi-vnaslidok-spalahu-koronavirusu-lagard.html

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Крістін Ланард, глава Європейського центрального банку, заявила, що внаслідок епідемії коронавірусу Європа переживе новий економічний шок, подібний до кризи 2008 року. На її думку, лідери ЄС повинні терміново вживати дій задля мінімізації поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Також Лагард обіцяла, що ЄЦБ запровадить низку кроків вже цього тижня.

Без координації дій європейських держав ми побачимо сценарій, який багатьом з нас нагадає фінансову кризу 2008 року, — повідомила Лагард під час телефонної конференції з лідерами ЄС, пише Bloomberg.

За розрахунками Лагард, у разі, якщо ЄС вдасться скоординувати протидію впливу коронавірусу на економіку, економічний «шок» буде тимчасовим.

Багато фірм в єврозоні вже відчувають удар через поширення коронавірусу, але більш дрібні з них можуть потребувати значної підтримки… Щоб зіграти свою роль, Європейський центральний банк, ймовірно, допомагатиме їм уникнути масових банкрутств і звільнень, які загрожуватимуть стабільності цін після того, як спалах вірусу мине, — зазначив аналітик Bloomberg Девід Пауелл.

Нагадаємо, у лютому фінансові ринки у світі втратили щонайменше 5 трлн дол. Світові ринки фіксують найбільший спад з часів глобальної фінансової кризи. Цей спад продовжується і у березні.