Экономический кризис грозит Европе из-за вспышки коронавируса - Лагард

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Кристин Ланард, глава Европейского центрального банка, заявила, что в результате эпидемии коронавируса Европа переживет новый экономический шок, аналогичный кризису 2008 года. По ее мнению, лидеры ЕС должны срочно предпринимать меры для минимизации распространения коронавируса SARS-CoV-2. Также Лагард обещала, что ЕЦБ введет ряд шагов на этой неделе.

Без координации действий европейских государств мы увидим сценарий, который многим из нас напомнит финансовый кризис 2008 года, — сообщила Лагард во время телефонной конференции с лидерами ЕС, пишет Bloomberg.

Согласно ее расчетам, в случае, если ЕС удастся скоординировать противодействие влиянию коронавируса на экономику, «шок» будет временным.

Многие фирмы в еврозоне уже испытывают удар из-за распространения коронавируса, но более мелкие из них будут нуждаться в значительной поддержке… Чтобы сыграть свою роль, Европейский центральный банк, вероятно, планирует помогать им во избежание массовых банкротств и увольнений, которые будут угрожать стабильности цен после того, как вспышка вируса пройдет, — отметил аналитик Bloomberg Дэвид Пауэлл.

Напомним, в феврале финансовые рынки в мире потеряли по меньшей мере 5 трлн долл. Мировые рынки фиксируют наибольший спад со времен глобального финансового кризиса, который продолжился в марте.