Білорусь оголосила про 12 випадків COVID-19, у Грузії знайшли коронавірус у 12-річної дитини

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У Білорусі підтвердилися 12 випадків коронавірусу. Саме стільки хворих перебуває станом на 11 березня в установах охорони здоров’я Білорусі з діагнозом COVID19.

Міністерство охорони здоров’я сьогодні підтвердило інформацію про три нових випадки. В аеропорту «Мінськ» у білоруського громадянина, який повернувся з Португалії, отримано позитивний тест. Пацієнта відвезли в Гомельську обласну інфекційну клінічну лікарню.

Уточнююча діагностика проводиться й в мешканця Мінська, який прибув з Німеччини і приховав факт перебування в Північній Італії. Позитивний результат дали й аналізи, які взяли у мешканки Гродно.

У Грузії знайшли коронавірус у 12-річної дитини. Стан підлітка оцінюється як задовільний. Про це розповіла журналістам медичний директор Тбіліської інфекційної лікарні Марина Езугбая. Підліток заразився коронавірусом від своєї тітки, яка повернулася з Італії. Він перебував на домашньому карантині разом з сім'єю. Захворювання у дитини протікає в легшій формі, ніж у дорослих.

Всього в Грузії виявили коронавірус у 23 чоловік. В країні скасовують масові заходи, установи переходять на дистанційний режим роботи, школи і дитсадки закриті, зупинено авіасполучення з Китаєм, Іраном і Італією.

Сьогодні також стало відомо, що координатор від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Тоні Фріш через карантин в Європі не зможе в середу прибути до Мінська, в зв’язку з цим обговорення обміну полоненими на Донбасі пройде в форматі відеоконференції. Про зміну формату роботи трьох інших підгруп ТКГ не повідомляється.

Ресурс BNO у Твіттер повідомив, що у Данії кількість хворих досягла 340 осіб, понад 1,2 тисячі осіб перебувають у карантині. На Фарерських островах зареєстровано два випадки. У Франції заявили про три випадки інфікування співробітників паризького Disneyland. Вірус у Франції підхопили 1 тис. 784 людини, 33 особи померли.

У Бельгії зафіксували першу смерть від коронавірусу. Йдеться про 90-річного пацієнта. Всього в країні відомо про 267 осіб, які заразилися новим коронавірусом.

Нагадаємо, що у Києві закривають всі школи до кінця березня, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Очікується, що аналогічне рішення запровадять по всій країні.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що коронавірус COVID-19 вперше виявили у Туреччині та на Ямайці. Крім того, інфекцію діагностували у заступника міністра охорони здоров’я Великої Британії Надін Дорріс.

За інформацією BNONewsу Telegram, уранці 11 березня кількість заражених становить 119 тис. 299 осіб, від коронавірусу померли 4 тис. 292 особи, а видужали — 66 тис. 336 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)