Беларусь объявила о 12 случаях COVID-19, в Грузии нашли коронавирус у 12-летнего ребенка, скриншот онлайн-карты

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В Беларуси подтвердились 12 случаев коронавируса. Именно столько больных находится по состоянию на 11 марта в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID-19.

Министерство здравоохранения сегодня подтвердило информацию о трех новых случаях. В аэропорту «Минск» у белорусского гражданина, который вернулся из Португалии, получен положительный тест. Пациента отвезли в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу.

Уточняющая диагностика проводится и у жителя Минска, который прибыл из Германии и скрыл факт пребывания в Северной Италии. Положительный результат дали и анализы, которые взяли у жительницы Гродно.

В Грузии нашли коронавирус в 12-летнего ребенка. Состояние подростка оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказала журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. Подросток заразился коронавирусом от своей тети, которая вернулась из Италии. Он находился на домашнем карантине вместе с семьей. Заболевание у ребенка протекает в более легкой форме, чем у взрослых.

Всего в Грузии обнаружили коронавирус у 23 человек. В стране отменяют массовые мероприятия, учреждения переходят на дистанционный режим работы, школы и детсады закрыты, приостановлено авиасообщение с Китаем, Ираном и Италией.

Сегодня также стало известно, что координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Тони Фриш из-за карантина в Европе не сможет в среду прибыть в Минск, в связи с этим обсуждение обмена пленными на Донбассе пройдет в формате видеоконференции. Об изменении формата работы трех других подгрупп ТКГ не сообщается.

Ресурс BNO в Твиттер сообщил, что в Дании количество заболевших достигло 340 человек, более 1,2 тыс. человек находятся в карантине. На Фарерских островах зарегистрировали два случая. Во Франции заявили о трех случаях инфицирования сотрудников парижского Disneyland. Вирус во Франции подхватили 1 тыс. 784 человека, 33 человека умерли.

В Бельгии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Речь идет о 90-летнем пациенте. Всего в стране известно о 267 человек, заразившихся новым коронавирусом.

Напомним, что в Киеве закрывают все школы до конца марта, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Ожидается, что аналогичное решение введут по всей стране.

Ранее «Ракурс» сообщал, что коронавирус COVID-19 впервые обнаружили в Турции и на Ямайке. Кроме того, инфекцию диагностировали у заместителя министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис.

По информации BNONewsу Telegram, утром 11 марта количество зараженных в мире составляет 119 тыс. 299 человек, от коронавируса умерли 4 тыс. 292 человека, а выздоровели 66 тыс. 336 человек.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)