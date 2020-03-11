В Минздраве призывают украинцев не паниковать из-за коронавируса. Фото: Ракурс

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Вспышку китайского коронавируса SARS-CoV-2 Украина может спокойно пережить в случае отсутствия паники среди граждан.

Сейчас на территории государства зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Болезнь мужчина подхватил за пределами Украины. Министерство здравоохранения разработало механизмы, которые задействуют в случае, если будет зафиксирована передача вируса внутри страны. Об этом 11 марта на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Транслировали мероприятие украинские СМИ.

По словам Ляшко, сейчас вокруг ситуации с коронавирусом большой ажиотаж — поступает большое количество звонков, проводят исследования на заражение. Он отметил, что важно избегать паники.

Нам надо, чтобы не было паники. Чтобы вы спокойно к этому готовились, профилактически. Использовали все профилактические меры. Мы спокойно зайдем и выйдем из вспышки. Главное — чтобы не было паники и ажиотажа, — отметил Ляшко.

Напомним, в Минздраве заверили, что украинская власть ожидает и прогнозирует всплеск коронавируса в государстве, а также допускает закрытие границ. Сейчас специалисты призывают соблюдать меры профилактики.