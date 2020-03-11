Коронавирус в Украине: Ляшко ожидает всплеска заболеваемости и допускает закрытие границ, фото — Pixabay

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Ракурс

Украинская власть ожидает и прогнозирует всплеск коронавируса в государстве, а также допускает закрытие границ. Об этом сегодня на брифинге в правительстве рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он считает, что по состоянию на 11 марта в Украине нет такого всплеска коронавирусной инфекции, как в Италии или Франции, но сообщил, что «мы ожидаем и прогнозируем рост».

Ляшко также допустил сокращение работы пунктов въезда в Украину из-за коронавируса.

Это международная практика, — заверил медик и рассказал, что с помощью скрининга уже проверили примерно 1,6 млн человек в разных пунктах пропуска.

Чтобы не допустить панику или ажиотаж в Украине, Ляшко попросил соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки, соблюдать дистанцию, а также вводить самоизоляцию больных. Кроме того, он попросил меньше передвигаться пожилым людям, которые находятся в группе риска.

«Ракурс» сообщал, что карантин вводят в Киеве. Власти столицы решили не ждать официального решения правительства относительно ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, и с 12 марта ввели собственные запреты.