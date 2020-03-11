Коронавірус в Україні: Ляшко очікує сплеску захворюваності й допускає закриття кордонів, фото — Pixabay

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Ракурс

Українська влада очікує і прогнозує сплеск коронавірусу у державі, а також допускає закриття кордонів. Про це сьогодні на брифінгу в уряді розповів заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Він вважає, що станом на 11 березня в Україні немає такого сплеску коронавірусної інфекції, як в Італії чи Франції, але повідомив, що «ми очікуємо і прогнозуємо зростання».

Ляшко також допустив скорочення роботи пунктів в’їзду в Україну через коронавірус.

Це міжнародна практика, — запевнив медик і розповів, що за допомогою скринінгу вже перевірено приблизно 1,6 млн осіб у різних пунктах пропуску.

Аби не допустити паніку чи ажіотаж в Україні, Ляшко попросив дотримуватися заходів профілактики: ретельно мити руки, дотримуватися дистанції, а також запроваджувати самоізоляцію хворих. Крім того, він попросив менше пересуватися літнім людям, які перебувають у групі ризику.

«Ракурс» повідомляв, що карантин запроваджують у Києві. Влада столиці вирішила не чекати на офіційне рішення уряду щодо обмежувальних заходів, спрямованих на боротьбу із коронавірусом, і з 12 березня запровадила власні заборони.