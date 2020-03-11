Коронавірусний карантин: трансляція брифінгу, на якому Кабмін доповідає про боротьбу з інфекцією

https://racurs.ua/ua/n134967-koronavirusnyy-karantyn-uryad-dopovidaie-pro-borotbu-iz-infekciieu-translyaciya.html

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В Кабінеті міністрів 11 березня відбувається брифінг заступника міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка та державного секретаря Міністерства закордонних справ України Андрія Зайця щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

Учора відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому обговорювались питання протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Учора керівник уряду Денис Шмигаль анонсував, що сьогодні на Кабміні ухвалять остаточний план, у якому можуть запровадити обмеження на масові заходи та навчання.

Передбачалося, що уряд звернеться про необхідність ухвалення законодавчої ініціативи про можливі заходи оперативного реагування у разі поширення вірусу COVID-19 у відповідності з рекомендаціями ВООЗ та враховуючи законодавчу модель превентивних заходів Польщі.

Крім того, до кінця цього тижня створять комісію, яка здійснюватиме перевірку всіх об'єктів обсервації.