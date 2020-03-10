Коронавірус у Чернівцях: медики пояснили, чому не інфікувалася жінка хворого, фото — Ракурс

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У дружини мешканця Чернівецької області, у якого виявили COVID-19, ознак захворювання не виявили, хоча подружжя перебували у тісному контакті. Про це повідомили в Чернівецькій ОДА і пояснили, що жінка не отримала достатню дозу збудника.

Медики також пояснили, що коли у чоловіка з’явилися перші ознаки захворювання, його дружина робила все необхідне, аби не інфікуватися.

Наразі за нею ще спостерігають медики. Через деякий час їй знову зроблять тест на COVID-19, — повідомили в ОДА.

Стан чернівчанина, у якого підтверджено корона вірус, стабільний, уранці 10 березня у нього була нормальна температура, він відчуває слабкість. Буковинцю робили повторний аналіз вчора, оскільки інфікованим COVID-19 передбачено кількаразове обстеження. Повторний аналіз підтвердив коронавірус.

Із підозрою на коронавірус перебуває у Чернівцях троє осіб. Сьогодні в місцеву інфекційну лікарню привезли ще одного чоловіка, який повернувся з-за кордону.

Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання. Результати тестів на коронавірус у шести буковинців, яких раніше госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними, — повідомили в ОДА.

До Чернівців планують приїхати лікарі Всесвітньої організації охорони здоров’я, оскільки тут виявлено перший в Україні випадок інфікування COVID-19.

Сьогодні у МОЗ повідомили, що всього знають про 38 повідомлення про підозру на COVID-19, отримано один позитивний результат.

Дізнатися інформацію від уряду щодо коронавірусу можна за адресою: covid19.com.ua. Сторінка з інформацією щодо коронавірусу на сайті МОЗ: moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov.