Коронавирус в Черновцах: медики объяснили, почему не заразилась жена больного, фото — Ракурс

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У жены жителя Черновицкой области, у которого обнаружили COVID-19, признаков заболевания не выявили, хотя супруги находились в тесном контакте. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА и объяснили, что женщина не получила достаточную дозу возбудителя.

Медики также объяснили, что когда у мужчины появились первые признаки заболевания, его жена делала все необходимое, чтобы не заразиться.

Сейчас за ней еще наблюдают медики. Через некоторое время ей снова сделают тест на COVID-19, — сообщили в ОГА.

Состояние черновчанина, у которого подтвержден коронавирус, стабильное, утром 10 марта у него была нормальная температура, он чувствует слабость. Буковинцу делали повторный анализ вчера, поскольку инфицированным COVID-19 предусмотрено неоднократное обследование. Повторный анализ подтвердил коронавирус.

С подозрением на коронавирус находится в Черновцах три человека. Сегодня в местную инфекционную больницу привезли еще одного мужчину, который вернулся из-за границы.

Пациент имеет признаки инфекционного заболевания. Результаты тестов на коронавирус у шести буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными, — сообщили в ОГА.

В Черновцы планируют приехать врачи Всемирной организации здравоохранения, поскольку здесь выявлен первый в Украине случай инфицирования COVID-19.

Сегодня в Минздраве сообщили, что знают о 38 сообщениях о подозрении на COVID-19, получен один положительный результат.

Узнать информацию от правительства о коронавирусе можно по адресу: covid19.com.ua. Страница с информацией о коронавирусе на сайте Минздрава: moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov.