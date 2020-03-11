Коронавирусный карантин: трансляция брифинга, на котором Кабмин сообщает о борьбе с инфекцией, фото — ТСН

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В Кабинете министров 11 марта проходит брифинг заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко и государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины Андрея Зайца по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Чиновники проводят его после вчерашнего заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса в Украине.

Вчера глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал, что сегодня на Кабмине примут окончательный план, в котором могут ввести ограничения на массовые мероприятия и закрыть школы.

Предполагалось, что правительство обратится о необходимости принятия законодательной инициативы о возможных мерах оперативного реагирования в случае распространения вируса COVID-19 в соответствии с рекомендациями ВОЗ и учитывая законодательную модель превентивных мер Польши.

Кроме того, до конца этой недели создадут комиссию, которая будет осуществлять проверку всех объектов обсервации.