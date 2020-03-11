Белый жираф. Фото: 5 канал.

https://racurs.ua/n134975-v-kenii-ubity-dva-belyh-jirafa-teper-v-mire-ostalsya-tolko-odin-jiraf-albinos.html

Ракурс

Белые жирафы практически уничтожены браконьерами на северо-востоке Кении. Два трупа мамы и детеныша обнаружили возле села в округе Гарисса. Уникальные жирафы жили в заповеднике на огороженной территории большого размера, поблизости находятся деревни.

Теперь в мире остался только один белый жираф, который также живет в Кении, сообщает BBC со ссылкой на данные рейнджеров.

Необычную белую окраску этих животных ученые объясняют состоянием, которое называется лейкизм, когда клетки кожи не имеют пигментации. При этом лейкизм отличается от альбинизма. Одним из основных различий является пигментация глаз. Особи с лейкизмом имеют глаза обычного окраса, а у альбиносов нет пигментации радужной оболочки глаз.

Председатель местной общины и руководитель заповедника Мохаммед Ахмеднур (Mohammed Ahmednoor) отметил, что последний раз маму и детеныша белых жирафов видели примерно три месяца назад. Он подчеркнул, что охотники убили последнюю в мире самку белого жирафа. Она попала в заповедник в 2017 году и здесь дважды родила. Последний детеныш появился на свет в августе 2019 года.

Чиновник добавил, что наступил очень печальный день для всей Кении. Его община является единственной в мире, которая заботится о белом жирафе. Убийство животных является серьезным ударом по тем мероприятиях, которые были осуществлены для сохранения этого уникального вида.

Убийцы редких животных еще не найдены, также неизвестны мотивы браконьеров. В обществе дикой природы Кении заявили, что будут расследовать этот случай.

Белые жирафы впервые были обнаружены в Кении в 2016 году, тогда ученые были удивлены таким необычным окрасом животных.

По информации Африканского фонда дикой природы, ситуация со всеми видами жирафов является угрожающей — примерно 40% популяции этих животных исчезли за последние 30 лет.

Напомним, что в начале февраля в России браконьеры убили редкого амурского тигра.