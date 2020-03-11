Білий жираф. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n134975-u-keniyi-vbyto-dvoh-bilyh-jyrafiv-teper-u-sviti-zalyshyvsya-lyshe-odyn-jyraf-albinos.html

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Білі жирафи практично знищені браконьєрами на північному сході Кенії. Два трупи мами і дитинчати виявили біля села в окрузі Гарісса. Унікальні жирафи жили у заповіднику на огородженій території великого розміру, поблизу є села.

Тепер у світі залишився лише один білий жираф, який також мешкає у Кенії, повідомляє BBC із посиланням на дані рейнджерів.

Незвичне біле забарвлення цих тварин учені пояснюють станом, що називається лейкізмом, коли клітини шкіри не мають пігментації. При цьому лейкізм відрізняється від альбінізму. Однією з основних відмінностей є пігментація очей. Особини з лейкізмом мають очі звичайного забарвлення, а в альбіносів немає пігментації райдужної оболонки очей.

Голова місцевої громади і керівник заповідника Мохаммед Ахмеднур (Mohammed Ahmednoor) зазначив, що востаннє маму та дитинча білих жирафів бачили приблизно три місяці тому. Він наголосив, що мисливці вбили останню у світі самку білого жирафа. Вона потрапила в заповідник у 2017 році й тут двічі народила. Останнє дитинча з’явився на світло в серпні 2019 року.

Чиновник додав, що настав дуже сумний день для всієї Кенії. Його громада є єдиною у світі, яка піклується про білого жирафа. Вбивство тварин є серйозним ударом по тих заходах, які були здійснені для збереження цього унікального виду.

Вбивць рідкісних тварин ще не знайдено, також невідомі мотиви браконьєрів. У товаристві дикої природи Кенії заявили, що будуть розслідувати цей випадок.

Білі жирафи вперше були виявлені в Кенії у 2016 році, тоді вчені були здивовані таким незвичним забарвленням тварин.

За інформацією Африканського фонду дикої природи, ситуація з усіма видами жирафів є загрозливою — приблизно 40% популяції цих тварин зникли за останні 30 років.

Нагадаємо, що на початку лютого у Росії браконьєри вбили рідкісного амурського тигра.