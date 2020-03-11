Нефтяная война: Саудовская Аравия увеличит добычу, что может снова обрушить цены

Саудовская Аравия увеличит мощности по добыче нефти. Фото: delo.ua

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Ракурс

Добыча нефти Саудовской Аравией повысится на 1 млн баррелей в сутки.

Таким образом саудиты повысят предельные производственные мощности по добыче сырья до 13 млн баррелей в сутки. Компания Saudi Aramco уже получила от Министерства энергетики указание повысить добычу с 12 до 13 баррелей ежесуточно. Об этом 11 марта сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение нефтяной компании.

Срок выполнения указания не указывается. Ранее саудиты объявили о намерении повысить добычу с апреля на 26% — до 12,3 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что в апреле Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 млн баррелей в сутки, что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. баррелей. До сих пор саудиты будут удерживать добычу в пределах 9,7 млн баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.

Напомним, 6 марта Россия не пришла к соглашению со странами ОПЕК по сокращению добычи нефти. Саудовская Аравия, чтобы вернуть себе долю рынка и надавить на РФ, снизила цены на апрельские поставки на 6−8 долл. Такие действия стали причиной того, что резко снизились цены на нефть. Например, стоимость нефти марки Brent упала уже почти на треть, до 31,43 долл. за баррель.

После падения цен на нефть обвалился фондовый рынок США и европейские биржи. Франция призвала Саудовскую Аравию советоваться относительно цен на сырье с другими странами-экспортерами, чтобы избежать потрясений в мировой экономике.