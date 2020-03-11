Нафтова війна: Саудівська Аравія збільшить видобуток, що може знову обвалити ціни

Саудівська Аравія збільшить потужності з видобутку нафти. Фото: delo.ua

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Ракурс

Видобуток нафти Саудівською Аравією підвищиться на 1 млн барелів на добу.

Таким чином саудити підвищать граничні виробничі потужності з видобутку сировини до 13 млн барелів на добу. Компанія Saudi Aramco вже отримала від Міністерства енергетики вказівку підвищити видобуток з 12 до 13 барелів щодоби. Про це 11 березня повідомляє ТАСС із посиланням на повідомлення нафтової компанії.

Термін виконання вказівки не вказується. Раніше саудити оголосили про намір підвищити видобуток з квітня на 26% — до 12,3 млн барелів на добу.

Раніше повідомлялося, що у квітні Saudi Aramco збільшить поставки нафти до 12,3 млн барелів на добу, що вище виробничих потужностей компанії на 300 тис. барелів. Досі саудити утримуватимуть видобуток в межах 9,7 млн барелів на добу в рамках угоди ОПЕК+.

Нагадаємо, 6 березня Росія не дійшла згоди з країнами ОПЕК щодо скорочення видобутку нафти. Саудівська Аравія, щоб повернути собі частку ринку та натиснути на РФ, знизила ціни на квітневі постачання на 6−8 дол. Такі дії стали причиною того, що різко знизилися ціни на нафту. Наприклад, вартість нафти марки Brent впала вже майже на третину, до 31,43 дол. за барель.

Після падіння цін на нафту обвалився фондовий ринок США та європейські біржі. Франція закликала Саудівську Аравію радитися щодо цін на сировину з іншими країнами-експортерами, щоб уникнути потрясінь у світовій економіці.