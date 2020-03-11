В ЕС опасаются, что власти примут антиукраинские законы во время карантина. Фото: пресс-служба Слуги народа

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Коронавирус в Украине может стать причиной запрета массовых мероприятий, в том числе, акций протеста. По мнению народного депутата от фракции «Европейская солидарность» Николая Княжицкого, этой ситуацией может воспользоваться власть Украины, чтобы быстро принять антиукраинские законы.

По его словам, власти хотят быстро принять закон о земле и об особом статусе ОРДЛО на постоянной основе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также, по его мнению, может быть отменен закон об украинском языке, а главное в этой ситуации — возразить будет нечем, так как все будет обусловлено борьбой с коронавирусом.

Княжицкий добавил, что украинцы в таком случае должны будут в таком случае требовать пересмотра этих вопросов.

Потому что люди все равно выйдут. В масках. Балаклавы называются, — добавил он.

Напомним, на сегодняшний день в Украине зарегистрирован один случай инфицирования коронавирусом, Минздрав проверил еще 43 человек с подозрением на COVID-19. Однако Украина может ввести карантин из-за коронавируса, если так решит Кабмин.