В ЄС побоюються, що влада прийматиме антиукраїнські закони під час карантину. Фото: прес-служба Слуги народу

https://racurs.ua/ua/n134980-koronavirus-ce-prykryttya-v-ies-pobouutsya-scho-vlada-pryymatyme-antyukrayinski-zakony-pid.html

Ракурс

Коронавірус в Україні може стати причиною заборони масових заходів, в тому числі, акцій протесту. На думку народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Миколи Княжицького, цією ситуацією може скористатися влада України, щоб швидко прийняти антиукраїнські закони.

За його словами, влада хоче швидко ухвалити закон про землю і про особливий статус ОРДЛО на постійній основі. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Також, на його думку, може бути скасований закон про українську мову, а головне в цій ситуації — заперечити буде нічим, адже все буде обумовлено боротьбою з коронавірусом.

Княжицький додав, що українці в такому випадку повинні будуть в такому випадку вимагати перегляду цих питань.

Тому що люди все одно вийдуть. У масках. Балаклави називаються, — додав він.

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні зареєстровано один випадок інфікування коронавірусом, МОЗ перевірив ще 43 осіб з підозрою на COVID-19. Проте Україна може ввести карантин через коронавірус, якщо так вирішить Кабмін.