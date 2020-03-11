В Україні на коронавірус перевіряли 43 людини. Фото: EPA-EFE

https://racurs.ua/ua/n134979-v-ukrayini-na-koronavirus-pereviryaly-43-ludyny-moz.html

Ракурс

Коронавірус в Україні зареєстрований у однієї людини. За останню добу надійшло ще п’ять повідомлень з підозрою на коронавірус, аналізи двох людей вже відправили до вірусологічної лабораторії.

Аналізи ще трьох осіб відправлять до лабораторії сьогодні. Їх результати повідомлять 12 березня. Загалом з початку року в Україні на коронавірус перевірили 43 осіб. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабінеті міністрів 11 березня.

За його словами, всі люди, у яких інфікування коронавірусом не підтвердилося, були відпущені з-під спостереження. Під наглядом лікарів наразі залишаються тільки ті, чиї аналізи ще перевіряються.

Ляшко також повідомив, що на пунктах пропуску в’їзду-виїзду триває температурний скринінг всіх приїжджих українців і іноземців. За цей час було перевірено 1,6 млн осіб. Також Україна може закрити деякі пункти пропуску для запобігання поширенню коронавіруса.

Окрім того, Кабінет міністрів може прийняти рішення про введення карантину в країні. Зараз триває засідання уряду, де розглянуть це питання.

Ляшко також закликав мити руки та тримати дистанцію з людьми, щоб убезпечити себе від коронавірусу. Окрім того, він закликав до самоізоляції людей, які хворіють, щоб не заражати інших людей.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, скасував закордонні відрядження народних депутатів через коронавірус.