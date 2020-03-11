В Украине на коронавирус проверяли 43 человека. Фото: EPA-EFE

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Коронавирус в Украине зарегистрирован у одного человека. За последние сутки поступило еще пять сообщений с подозрением на коронавирус, анализы двух людей уже отправили в вирусологическую лабораторию.

Анализы еще трех человек отправят в лабораторию сегодня. Об их результатах сообщат 12 марта. Всего с начала года в Украине на коронавирус проверили 43 человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабинете министров 11 марта.

По его словам, все люди, у которых инфицирование коронавирусом не подтвердилось, были отпущены из-под наблюдения. Под присмотром врачей на данный момент остаются только те, чьи анализы еще проверяются.

Ляшко также сообщил, что на пунктах пропуска въезда-выезда продолжается температурный скрининг всех приезжих украинцев и иностранцев. За это время были проверены 1,6 млн человек. Также Украина может закрыть некоторые пункты пропуска для предотвращения распространения коронавируса.

Кроме того, Кабинет министров может принять решение о введении карантина в стране. Сейчас продолжается заседание правительства, где рассмотрят этот вопрос.

Ляшко также призвал мыть руки и держать дистанцию с людьми, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Кроме того, он призвал к самоизоляции людей, которые болеют, чтобы не заражать других людей.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины, отменил зарубежные командировки народных депутатов из-за коронавируса.