У МОЗ закликають українців не панікувати через коронавірус. Фото: Ракурс

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Спалах китайського коронавірусу SARS-CoV-2 Україна може спокійно пережити у разі відсутності паніки серед громадян.

Наразі на території держави зафіксовано один випадок зараження коронавірусом. Хворобу чоловік підхопив поза межами України. Міністерство охорони здоров’я розробило механізми, які задіють у випадку, якщо буде зафіксована внутрішньокраїнна передача вірусу. Про це 11 березня на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко. Транслювали захід українські ЗМІ.

За словами Ляшка, наразі навколо ситуації з коронавірусом великий ажіотаж — надходить велика кількість дзвінків, відбуваються дослідження на зараження. Він наголосив, що важливо уникати паніки.

Нам треба, щоб не було паніки. Щоб ви спокійно до цього готувалися, профілактично. Використовували всі профілактичні заходи. Ми спокійно зайдемо і вийдемо зі спалаху. Головне — щоб не було паніки й ажіотажу, — зазначив Ляшко.

Нагадаємо, у МОЗ запевнили, що українська влада очікує і прогнозує сплеск коронавірусу у державі, а також допускає закриття кордонів. Наразі фахівці закликають українців дотримуватися заходів профілактики.