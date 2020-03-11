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Сивохо оскандалился заявлением о «внутреннем конфликте» на Донбассе. Фото: 24 канал

Вторит российским пропагандистам: Сивохо оскандалился заявлением о «внутреннем конфликте» на Донбассе (ВИДЕО)

11 мар 2020, 13:32
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Сергей Сивохо, советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны, снова оскандалился. Он назвал войну на Донбассе «внутренним конфликтом Украины».

В прямом эфире телеканала «Наш» он повторил тезис российской пропаганды о том, что на Донбассе присутствует «внутренний конфликт». На заявление Сивохо обратил внимание активист Виталий Овчаренко, который и разместил на своей странице в Twitter фрагмент скандального интервью.

Скандальную фразу он сказал во время обсуждения перспектив вступления Украины в НАТО.

Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия. Что делать, — заявил Сивохо.

Напомним, ранее советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо снова анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства.


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