Коронавирусный карантин в Украине. Фото: Новое время

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Коронавирус легче предупредить, чем вести борьбу с эпидемией. По такому принципу Кабмин ввел в Украине карантин в связи с распространением SARS-CoV-2 в мире. Большинство пограничных пунктов пропуска планируется закрыть.

Перечень пропускных пунктов, которые должны быть закрыты на время карантина, должен быть утвержден Кабмином. Но журналист Виталий Глагола уже опубликовал в соцсетях вероятный список пунктов пропуска, подлежащих закрытию на время карантина.

Журналист, ссылаясь на собственные источники в правительстве, сообщил, что сейчас заканчивается согласование со странами ЕС. Решение Кабмина по данному вопросу должно быть завтра, а пункты пропуска из его списка должны быть закрыты завтра вечером, предположительно с 20.00.

Глагола утверждает, что некоторые грузовые пункты пропуска на границе с Молдовой уже начали направлять фуры на другие направления под различными предлогами.

На сегодняшнем брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко настоятельно рекомендовал украинцам временно воздержаться от поездок в страны Евросоюза, а также максимально ограничить передвижение по территории Украины. Также Ляшко добавил, что в скором времени могут измениться пункты въезда в Украину.

Во многих Telegram-каналах появилась информация о том, что вчера вечером во время совместного совещания ГПС и Минздрава было принято решение о закрытии всех пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза.

Имеются в виду все автомобильные и пешеходные пункты пропуска во Львовской, Закарпатской и Волынской областях. Данные пункты пропуска будут закрыты сегодня около 22.00 и откроются только 3 апреля. Также сообщается о закрытии грузовых и пассажирских пунктов пропуска «Измаил» и «Орловка» в Одесской области.