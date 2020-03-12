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Ракурс
Митинг под отделением полиции. Скриншот: трансляция

Срыв платформы примирения Сивохо: активисты взяли в осаду отделение полиции с задержанными (ТРАНСЛЯЦИЯ)

12 мар 2020, 13:59
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Полиция Киева задержала неизвестных, которые 12 марта сорвали в Печерском районе Киева презентацию «Национальной платформы примирения и единства». Во время конфликта один из неизвестных толкнул советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо.

После конфликта полицейские задержали 15 нарушителей общественного порядка. Их доставили в управление полиции. Сейчас правоохранители пытаются установить личности других лиц, которые принимали участие в нападении на советника секретаря СНБО. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В столичной полиции сообщили, что после совершения правонарушения неизвестные пытались скрыться, но им это не удалось. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следователи по факту происшествия начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок четырех лет.

Полиция задержала лиц, напавших на Сергея Сивохо. Фото: Нацполиция

Под Печерским райотделом полиции уже собрались противники «Национальной платформы примирения и единения». Один из таких пикетчиков отметил, что на Сивохо напали из-за того, что он не ответил на вопрос, является ли Россия агрессором.

Вход в отдел полиции заблокировали бойцы Национальной гвардии. В отделение оперативно прибыли адвокаты задержанных, их пока не пускают к правонарушителям. Возле полицейского участка собралось около сотни представителей «Национального корпуса» и «Национальных дружин».

Напомним, сегодня советник секретаря Совета нацбезопасности Сергей Сивохо не смог представить «Национальную платформу примирения и единения». Мероприятие сорвали представители «Национального корпуса». Самого советника секретаря СНБО они бросили на пол.

Источник: Ракурс


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