Митинг под отделением полиции. Скриншот: трансляция

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Полиция Киева задержала неизвестных, которые 12 марта сорвали в Печерском районе Киева презентацию «Национальной платформы примирения и единства». Во время конфликта один из неизвестных толкнул советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо.

После конфликта полицейские задержали 15 нарушителей общественного порядка. Их доставили в управление полиции. Сейчас правоохранители пытаются установить личности других лиц, которые принимали участие в нападении на советника секретаря СНБО. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В столичной полиции сообщили, что после совершения правонарушения неизвестные пытались скрыться, но им это не удалось. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следователи по факту происшествия начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок четырех лет.

Под Печерским райотделом полиции уже собрались противники «Национальной платформы примирения и единения». Один из таких пикетчиков отметил, что на Сивохо напали из-за того, что он не ответил на вопрос, является ли Россия агрессором.

Вход в отдел полиции заблокировали бойцы Национальной гвардии. В отделение оперативно прибыли адвокаты задержанных, их пока не пускают к правонарушителям. Возле полицейского участка собралось около сотни представителей «Национального корпуса» и «Национальных дружин».

Напомним, сегодня советник секретаря Совета нацбезопасности Сергей Сивохо не смог представить «Национальную платформу примирения и единения». Мероприятие сорвали представители «Национального корпуса». Самого советника секретаря СНБО они бросили на пол.