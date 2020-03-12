Платформа примирения Сивохо: презентация проекта переросла в конфликт и потасовку с военными

https://racurs.ua/n135040-vy-vrag-vsego-ukrainskogo-prezentaciya-platformy-primireniya-sivoho-prevratilas-v-potasovku.html

Ракурс

Презентация «Национальной платформы примирения и единства», которую сегодня практически тайком решил представить советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо переросла в конфликт и потасовку с военными из полка «Азов».

В частности, военные заблокировали вход в зал, а потом решили задать Сергею Сивохо несколько вопросов. Модератор презентации платформы примирения телеведущий Андрей Куликов пытался перекричать военных и успокоить их, но безрезультатно.

Военный Сергей Тамарин назвал Сивохо предателем и врагом Украины, поскольку тот не называет Россию врагом, а говорит о «внутреннем конфликте» на Донбассе.

Вы продолжаете капитуляционного политику… О чем говорить с врагом, когда он продолжает в нас стрелять, — заявляли военные.

Затем военные вплотную приблизились к Сивохо, презентацию объявили завершенной и ее участники пытались оперативно покинуть мероприятие. Однако в этот момент кто-то, вероятно, из военных толкнул Сивохо и шоумен упал.