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Ракурс
Платформа примирення Сивохо: презентація проекту переросла у конфлікт та штовханину з військовими

«Ви ворог всього українського»: презентація платформи примирення Сивохо переросла у штовханину з військовими (ВІДЕО)

12 бер 2020, 11:48
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Презентація «Національної платформи примирення і єдності», яку сьогодні несподівано і практично потайки вирішив представити радник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Сергій Сивохо переросла у конфлікт та штовханину з військовими з полку «Азов».

Зокрема, військові заблокували вхід до зали, а потім вирішили задати Сергій Сивохо кілька запитань. Модератор презентації платформи примирення телеведучий Андрій Куликов намагався перекричати військових та втихомирити їх, але безрезультатно.

Військовий Сергій Тамарін з «Азова» назвав Сивохо зрадником і ворогом України, оскільки той не називає Росію ворогом, а говорить про «внутрішній конфлікт» на Донбасі.

Ви продовжуєте капітуляційну політику… Про що говорити з ворогом, коли він продовжує у нас стріляти, — заявляли військові.

Потім військові впритул наблизилися до Сивохо, презентацію оголосили завершеною і її учасники намагалися оперативно покинути захід. Однак у цей момент хтось, ймовірно, із військових штовхнув Сивохо і шоумен впав.

Джерело: Ракурс


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