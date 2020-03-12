Сивохо заявил, что примирение ранее не произошло из-за Порошенко

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Презентация «Национальной платформы примирения и единства» Сергея Сивохо, проведение которой сегодня практически сорвали представители Национального корпуса и полка «Азов», переросла в потасовку и словесную перепалку организаторов, военных, участников мероприятия и журналистов.

После того, как военные начали «атаковать» Сивохо вопросами, мероприятие решили свернуть.

Какая нацплатформа примирения… Вы очень поздно проснулись для разговора… Разговаривать надо было до 2014 года — заявил один из военных.

Сивохо отреагировал на его реплику, вспомнив о бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

А с кем было разговаривать, если был Порошенко?, — заявил в ответ Сивохо.

При чем здесь Порошенко… На нас напала Россия…, — сказал военный и дальше продолжил говорить об агрессии России на Донбассе.

Впоследствии советник главы СНБО покинул зал, активисты и представители СМИ отправились за ним, где продолжились словесные дискуссии.

Ранее в пресс-службе Нацкорпуса появилось сообщение о пикете комплекса «Парковый», где 12 марта Сергей Сивохо намеревался провести свою пресс-конференцию о платформе примирения. В то же время в Нацкорпусе Сивохо назвали «сепаратистом и ватником», который не имеет права возглавлять диалог между украинцами, поскольку он агрессию России называет «внутриукраинским конфликтом».

Организуя подобные «платформы мира», он лишь распространяет кремлевскую пропаганду и сталкивает украинцев лбами. На Украину напала Россия, а не Донбасс… Во главе платформы и диалога может стоять только ветеран из Донбасса, который защищал свою Родину, — говорится в сообщении Нацкорпуса.

Напомним, что в четверг презентация Нацплатформы примирения и единства провалилась, поскольку на мероприятие пришли активисты, «атаковавшие» Сивохо и его команду упреками о невозможности примирения с боевиками. Произошла и толкотня, в ходе которой советник секретаря СНБО упал на пол. Впоследствии Сивохо провал своей платформы связал с тем, что некоторые «делают бизнес на войне».