Провал Нацплатформы примирения: Сивохо объяснил, что произошло, фото - Pavlovskiy News

https://racurs.ua/n135046-biznes-na-voyne-sivoho-obyasnil-proval-prezentacii-nacplatformy-primireniya.html

Ракурс

Провал презентации Национальной платформы примирения и единства советник секретаря СНБО Сергей Сивохо объяснил тем, что части людей «мир не нужен», а также тем, что «война — это бизнес и большие деньги».

Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог, — написал Сивохо у себя в Фейсбук.

Напомним, что сегодня презентация Нацплатформы примирения и единства провалилась, поскольку на мероприятие пришли активисты и забросали Сивохо и его команду упреками о невозможности примирения с боевиками. Произошла и толкотня, во время которой советник секретаря СНБО упал на пол.

Еще утром настроение у советника секретаря СНБО было оптимистичное. Он сообщил, что в ТРЦ «Парковый» более 40 представителей СМИ, члены общественных организаций и международного сообщества, представители Офиса президента и нового МинВОТ, религиозных конфессий и профильных рабочих групп собираются в одном зале на презентацию, чтобы «сделать первые шаги к миру через диалог».

Военные атаковали Сивохо вопросами. После того, как они начали с места выкрикивать к Сивохо, а также вслух выражать свое недовольство концепцией платформы примирения, модератор презентации телеведущий Андрей Куликов пытался безрезультатно их утихомирить. Впоследствии решили презентацию вообще свернуть.