Презентация платформы примирения: военные набросились на Сивохо с вопросами «кто агрессор и где ты был в 2014 году»

https://racurs.ua/n135044-kto-agressor-i-gde-ty-byl-v-2014-godu-voennye-atakovali-sivoho-voprosami-na-prezentacii.html

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Презентация «Национальной платформы примирения и единства», которую сегодня практически тайком решил представить в столичном комплексе «Парковый» советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, переросла в конфликт и потасовку с военными из полка «Азов». После того, как военные начали с места выкрикивать вопросы к Сивохо, а также открыто выражать свое недовольство концепцией платформы примирения, модератор презентации Андрей Куликов пытался безрезультатно их утихомирить. Впоследствии решили презентацию вообще свернуть, Сивохо покинул зал, а военные, среди которых был Сергей Тамарин из «Азова», последовали за ним.

Кто начал войну? Кто агрессор? Где ты был в 2014 году? Что ты сейчас пришел… Давай Сивохо на Донбасс, — выкрикивали военные.

Во время словесной перепалки с Сивохо и журналистами они предлагали советнику главы СНБО присоединиться к ним на ротацию на Донбасс, а также обвинили его в продолжении капитуляционной политики предыдущей власти.

Сивохо попытался оправдаться за свои слова о «внутреннем конфликте» и вспомнил о гибридной войне.

Ты гибридный идиот! Нас напала Россия! — кричали военные.

Журналисты также попытались спросить у Сивохо, кто ему посоветовал говорить о «внутреннем конфликте».

Как пишут очевидцы, после того, как все представители Нацкорпуса покинули «Парковый», приехала полиция. Сейчас ожидается, что полиция отправится на поиски военных.