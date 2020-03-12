Судей Антикоррупционного суда напугали учебным штурмом, фото — Богдан Крикливенко

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Учебный штурм Высшего антикоррупционного суда состоялся утром 12 марта. На проспекте Победы под зданием ВАКС собрались несколько десятков силовиков, был замечен водомет и дымовая завеса.

Правоохранители — Служба судебной охраны, Нацполиция и Нацгвардия —- толкались с гражданскими. Глава аппарата ВАКС Богдан Крикливенко пояснил в Фейсбук, что под зданием суда продолжаются учения.

Силовики тренировали отражать условный штурм учреждения: оттесняли группу людей, задерживали вероятного нарушителя порядка, который проник внутрь суда.

Спасибо слаженной работе воинской части 3066 Национальной гвардии Украины, Службе судебной охраны и Национальной полиции Украины, а также сотрудникам аппарата Высшего антикоррупционного суда. Учения прошли успешно, — прокомментировал впоследствии Крикливенко события возле ВАКС.

Как оказалось, несколько дней возле Антикоррупционного суда проводили тренировки 200 силовиков.