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Суддів Антикорупційного суду налякали навчальним штурмом, фото — Богдан Крикливенко

Суддів Антикорупційного суду налякали навчальним штурмом (ФОТО, ВІДЕО)

12 бер 2020, 12:12
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Навчальний штурм Вищого антикорупційного суду відбувся уранці 12 березня. На проспекті Перемоги під будівлею ВАКС зібралися декілька десятків силовиків, було помічено водомет і димову завісу.

Правоохоронці — Служба судової охорони, Нацполіція і Нацгвардія — штовхалися із цивільними. Глава апарату ВАКС Богдан Крикливенко пояснив у Фейсбук, що під будівлею суду тривають навчання.

Суддів Антикорупційного суду налякали навчальним штурмом, фото — Богдан Крикливенко

Силовики тренували відбивати умовний штурм установи: відтісняли групу людей, затримували ймовірного порушника порядку, який проник всередину суду.

Дякуємо злагодженій роботі військовій частині 3066 Національної гвардії України, Службі судової охорони та Національній поліції України, а також співробітникам апарату Вищого антикорупційного суду. Навчання пройшли успішно, — прокоментував згодом Крикливенко події біля ВАКС.

Як виявилося, декілька днів біля Антикорупційного суду проводили тренування 200 силовиків.

Суддів Антикорупційного суду налякали навчальним штурмом, фото — Богдан Крикливенко

Суддів Антикорупційного суду налякали навчальним штурмом, фото — Богдан Крикливенко

Суддів Антикорупційного суду налякали навчальним штурмом, фото — Богдан Крикливенко

Суддів Антикорупційного суду налякали навчальним штурмом, фото — Богдан Крикливенко

Джерело: Ракурс


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