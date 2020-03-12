Презентація нацплатформи примирення: військові накинулися на Сивохо із запитання “хто агресор і де ти був у 2014 році”

https://racurs.ua/ua/n135044-hto-agresor-i-de-ty-buv-u-2014-roci-viyskovi-atakuvaly-syvoho-zapytannyamy-na-prezentaciyi.html

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Презентація «Національної платформи примирення і єдності», яку сьогодні практично потайки вирішив представити у ТРЦ «Парковий» радник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Сергій Сивохо, переросла у конфлікт та штовханину з військовими з полку «Азов». Після того, як військові почали з місця викрикувати запитання до Сивохо, а також вголос висловлювати своє невдоволення концепцією платформи примирення, модератор презентації телеведучий Андрій Куликов намагався безрезультатно їх втихомирити. Згодом вирішили презентацію взагалі згорнути, Сивохо покинув зал, а військові, серед яких був Сергій Тамарін з «Азова», пішли за ним.

Хто війну почав? Хто агресор? Де ти був у 2014 році? Що ти зараз прийшов… Давай Сивохо на Донбас, — вигукували військові.

Під час штовханини із Сивохо та журналістами вони пропонували раднику очільника РНБО приєднатися до них на ротацію на Донбас, а також звинуватили його у продовженні капітуляційної політики попередньої влади.

Сивохо спробував виправдатися за свої слова про «внутрішній конфлікт» і згадав про гібридну війну.

Ти гібридний ідіот! На нас напала Росія, — кричали військові.

Журналісти також спробували запитати у Сивохо, хто його спонукав говорити про «внутрішній конфлікт».

Як пишуть очевидці, після того як всі представники Нацкорпусу пішли з Паркового, приїхала поліція зі зброєю. Зараз очікується, що поліція вирушить на пошуки військових.