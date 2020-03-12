Провал Нацплатформи примирення: Сивохо пояснив, що сталося, фото — Pavlovskiy News

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Провал презентації Національної платформи примирення та єдності радник секретаря РНБО Сергій Сивохо пояснив тим, що частині людей «мир не потрібний», а також тим, що «війна — це бізнес і великі гроші».

Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і наш діалог, — написав Сивохо у себе у Фейсбук.

Нагадаємо, що сьогодні презентація Нацплатформи примирення і єдності провалилася, оскільки на захід прийшли активісти, які закидали Сивохо і його команду закидами щодо неможливості примирення із бойовиками. Сталася й штовханина, під час якої радник секретаря РНБО впав на підлогу.

Ще уранці настрій в радника секретаря РНБО був оптимістичний. Він повідомив, що в ТРЦ «Парковий» понад 40 представників ЗМІ, члени громадських організацій та міжнародної спільноти, представники Офісу президента і нового МінТОТ, релігійних конфесій та профільних робочих груп збираються в одному залі на презентацію, щоб «зробити перші кроки до миру через діалог».

Військові атакували Сивохо запитаннями на презентації. Після того, як вони почали з місця викрикувати запитання, а також вголос висловлювати своє невдоволення концепцією платформи примирення, модератор презентації телеведучий Андрій Куликов намагався безрезультатно їх втихомирити. Згодом вирішили презентацію взагалі згорнути.