Сивохо заявив, що примирення раніше не відбулося через Порошенка

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Презентація «Національної платформи примирення і єдності» Сергія Сивохо, проведення якої сьогодні майже зірвали представники Національного корпусу та полку «Азов», переросла у штовханину та словесну суперечку організаторів, військових, учасників заходу і журналістів.

Після того, як військові почали «атакувати» Сивохо запитаннями, захід вирішили згорнути.

Яка нацплатформа примирення… Ви дуже пізно прокинулися для розмови… Розмовляти треба було до 2014 року — заявив один із військових.

Сивохо відреагував на його репліку, згадавши про колишнього президента України Петра Порошенка.

А з ким було розмовляти, якщо раніше був Порошенко?, — заявив у відповідь Сивохо.

До чого тут Порошенко… На нас напала Росія…, — сказав військовий й далі продовжив говорити про агресію Росії на Донбасі.

Згодом радник очільника РНБО покинув зал, активісти і представники ЗМІ рушили за ним, де й надалі точилися словесні дискусії.

Раніше у прес-службі Нацкорпусу з’явилося повідомлення про пікет комплексу «Парковий», де 12 березня Сергій Сивохо мав намір провести свою прес-конференцію щодо платформи примирення. Водночас у Нацкорпусі Сивохо назвали «сепаратистом і ватником», який не має права очолювати діалог між українцями, оскільки агресію Росії називає «внутрішньоукраїнським конфліктом».

Організовуючи подібні «платформи миру», він лише розповсюджує кремлівську пропаганду і зіштовхує українців лобами. На Україну напала Росія, а не Донбас… На чолі платформи з діалогу може стояти тільки ветеран з Донбасу, який захищав свою Батьківщину, — йдеться у повідомленні Нацкорпусу.

Нагадаємо, що у четвер презентація Нацплатформи примирення і єдності провалилася, оскільки на захід прийшли активісти, які «атакували» Сивохо і його команду закидами щодо неможливості примирення із бойовиками. Сталася й штовханина, під час якої радник секретаря РНБО впав на підлогу. Згодом Сивохо провал своєї платформи пов’язав з тим, що дехто «робить бізнес на війні».