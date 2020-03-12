Мітинг під відділком поліції. Скріншот: трансляція

https://racurs.ua/ua/n135053-zryv-platformy-prymyrennya-syvoho-aktyvisty-vzyaly-v-oblogu-viddilok-policiyi-z-zatrymanymy.html

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Поліція Києва затримала невідомих, які 12 березня зірвали у Печерському районі Києва презентацію «Національної платформи примирення і єдності». Під час конфлікту один із невідомих штовхнув радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо.

Після конфлікту поліцейські затримали 15 порушників громадського порядку. Їх доставили в управління поліції. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи інших осіб, які брали участь у нападі на радника секретаря РНБО. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.

У столичній поліції повідомили, що після вчинення правопорушення невідомі намагалися втекти, але їм це не вдалося. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Слідчі за фактом події розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк чотирьох років.

Під Печерським райвідділом поліції вже зібралися противники «Національної платформи примирення та єднання». Один із таких пікетувальників зазначив, що на Сивохо напали через те, що він не відповів на питанням, чи є Росія агресором.

Вхід у відділом поліції заблокували бійці Національної гвардії. У відділок оперативно прибули адвокати затриманих, їх наразі не пускають до правопорушників. Біля поліцейського відділку зібралося близько сотні представників «Національного корпусу» та «Національних дружин».