Україна — НАТО: в Міноборони прокоментували заяву Тарана про недосяжність адаптації ЗСУ до стандартів Альянсу, фото — "112 Україна"

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Заяву нового очільника Міноборони Андрія Тарана про недосяжність адаптації Збройних сил України до стандартів НАТО прокоментувала його речниця.

До НАТО вступають не окремо взяті Збройні сили, а держави, що пояснюється суттю Альянсу, тому зміни мають стосуватися усієї держави, а не лише її сил оборони. Про це заявила прес-секретаря Тарана Світлана Павловська.

Учора Таран на представленні в Міноборони розповів, що «замість амбіційної, але недосяжної найближчим часом мети цілковитої адаптації ЗСУ до стандартів НАТО, має бути цілком реальна мета — максимальне забезпечення здатності ЗСУ взаємодіяти з силами Північноатлантичного альянсу».

Павловська сьогодні пояснила, що для досягнення «взаємосумісництва між силами оборони України і державами-членами НАТО» в міністерстві працює управління стандартизації, кодифікації та каталогізації.

Павловська розповіла, що жодна країна з 29 держав-членів НАТО не імплементувала усі діючі сьогодні стандарти Альянсу. У 2020 році між Україно та НАТО мають визначатися нові цілі партнерства. Спікер Міноборони пояснила, що візит делегації з Брюсселя не відбувся через епідемію коронавірусу.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран вчора під час заявив, що ЗСУ потребують технологічної модернізації та переходу на сучасні системи озброєння з використанням новітніх технологій. Міністр вважає, що необхідно розробити продуману програму розвитку озброєнь, яка замінить «безсистемну закупівлю для латання старих дірок».