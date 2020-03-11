Таран про реформування армії: Хто прагне миру, хай готується до війни

https://racurs.ua/ua/n135002-taran-pro-reformuvannya-armiyi-hto-pragne-myru-hay-gotuietsya-do-viyny.html

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Міністр оборони Андрій Таран, розповідаючи про пріоритети у роботі підконтрольного йому відомства, згадав римський крилатий вислів Si vis pacem, para bellum («Хто прагне миру, хай готується до війни») та заявив, що забезпечення високої обороноздатності України передбачає створення розгалуженої системи територіальної оборони. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Хто прагне миру, хай готується до війни… У нас війна вже триває. Тому всі напрямки діяльності ускладнюються необхідністю здійснення реформ в умовах збройного протистояння. Тим не менш, робота по реформуванню армії вкрай необхідна державі, якщо ми хочемо, щоб в Україні знову панував мир, — наголосив Таран.

На його думку, Збройні сили потребують технологічної модернізації та переходу на сучасні системи озброєння з використанням новітніх технологій. Окрім цього, міністр заявив, що необхідно розробити продуману програму розвитку озброєнь, яка замінить «безсистемну закупівлю для латання старих дірок».

Забезпечення високої обороноздатності України передбачає створення розгалуженої системи тероборони. Це завдання не лише для Міноборони чи Генштабу. Воно є одним з першочергових для усієї системи національної безпеки, — резюмував очільник профільного міністерства.

Нагадаємо, сьогодні Андрій Таран окреслив пріоритети роботи Міністерства оборони України під його керівництвом.