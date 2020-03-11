Вибух у Росії пролунав у військовій частині: четверо постраждалих

Вибух у Росії пролунав у військовій частині. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n134999-vybuh-u-rosiyi-prolunav-u-viyskoviy-chastyni-chetvero-postrajdalyh.html

Ракурс

У Росії четверо військовослужбовців постраждали унаслідок вибуху у військовій частині в Луховицях у Підмосков’ї.

Серед потерпілих — троє контрактників і один строковик. Військовослужбовці були відправлені в місцеву лікарню. В одного з них діагностовано вибухові травми, він у важкому стані, в решти — садна. Про це повідомили у прес-службі Західного військового округу РФ.

Одна з попередніх версій інциденту — вибух балона з побутовим газом, що стався в гаражі.

На місці події працює військова прокуратура, встановлюються обставини надзвичайної події.

Нагадаємо, в січні у Росії стався вибух на заводі з переробки нафти в Ухті, внаслідок чого постраждала одна людина.