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Ракурс
Вибух у Росії пролунав у військовій частині. Фото: Politeka

Вибух у Росії пролунав у військовій частині: четверо постраждалих

11 бер 2020, 16:02
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У Росії четверо військовослужбовців постраждали унаслідок вибуху у військовій частині в Луховицях у Підмосков’ї.

Серед потерпілих — троє контрактників і один строковик. Військовослужбовці були відправлені в місцеву лікарню. В одного з них діагностовано вибухові травми, він у важкому стані, в решти — садна. Про це повідомили у прес-службі Західного військового округу РФ.

Одна з попередніх версій інциденту — вибух балона з побутовим газом, що стався в гаражі.

На місці події працює військова прокуратура, встановлюються обставини надзвичайної події.

Нагадаємо, в січні у Росії стався вибух на заводі з переробки нафти в Ухті, внаслідок чого постраждала одна людина.

Джерело: Ракурс


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