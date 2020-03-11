Ціна на нафту продовжує падіння

Ціна на нафту продовжила падіння. Фото: РБК-Україна

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Ракурс

Ціна на нафту після невеликого зростання котирувань сьогодні вранці розвернулася і знову продовжила падіння. Обвал цін спровокувала заява Саудівської Аравії про плани збільшити обсяги видобутку з 1 квітня 2020 року.

Раніше Саудівська Аравія планувала видобувати 12 млн барелів нафти на добу, але сьогодні цей обсяг вирішила збільшити до 13 млн барелів на добу, повідомляє Reuters.

Станом на 15.40 нафта марки Brent подешевшала на 3,73% і її ціна склала 35,83 дол. за барель, хоча сьогодні вранці вона перевищувала 39 дол. Нафта марки WTI коштує 33,03 дол., падіння склало 3,9%.

Падіння цін на нафту почалося у понеділок. Вартість одного бареля нафти марки Brent опустилася нижче 30 дол. У вівторок вартість «чорного золота» частково відновилася.

Аналітики відзначають, що стратегія шоку, яку застосувала Саудівська Аравія, призведе до серйозних збитків усіх виробників нафти. Це робиться для того, щоб повернути Росію за стіл переговорів і домовитися про обсяги видобутку.

Міненерго США зі свого боку знизило прогноз ціни на нафту марки Brent на 2020 рік до 43,3 дол. за барель, хоча спочатку планувалася ціна на рівні 61,25 дол. На 2021 рік прогноз становив 67,53 дол., але був знижений до 55,36 дол. за барель.

Як відомо, 6 березня відбулися переговори країн-учасниць угоди ОПЕК+ і сторони не змогли узгодити нові параметри угоди.