Таран назвав пріоритети для Міноборони: «Мотиваційний пакет» військовим, співпраця з НАТО та модернізація озброєння

https://racurs.ua/ua/n135000-taran-nazvav-priorytety-dlya-minoborony-motyvaciynyy-paket-viyskovym-spivpracya-z-nato.html

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Андрій Таран, глава оборонного відомства, сьогодні окреслив пріоритети роботи Міністерства оборони України під його керівництвом. Про це повідомляє прес-служба профільного міністерства.

Замість амбіційної, але недосяжної найближчим часом мети цілковитої адаптації ЗСУ до стандартів НАТО, має бути цілком реальна мета — максимальне забезпечення здатності Збройних сил взаємодіяти з силами Північноатлантичного альянсу, — уточнив Таран.

На його думку, нагальною потребою реформування військової сфери є впровадження у ЗСУ стандартів НАТО, зокрема й оновлення структури керівництва.

Важливим є питання завершення розмежування повноважень між Міноборони, головнокомандувачем ЗСУ та Генштабом у новій структурі, — додав міністра.

Окрім цього, він зупинився на питанні забезпечення військовослужбовців потужним «мотиваційним пакетом». За його словами, потрібно продовжувати політику, направлену на соціальний захист військових та членів їхніх сімей.

Створення гідних умов для проходження військової служби та «мотиваційного пакету» передбачає: забезпечення військовослужбовців та їхніх родин житлом, гідне грошове забезпечення, пріоритетне право вступу до навчальних закладів, безкоштовна освіта, забезпечення якісними медичними послугами тощо, — резюмував Таран.

Міністр оборони також нагадав про необхідність відновлення високої обороноздатності України та здатності Збройних сил давати гідну відсіч ворогу, щоб «у агресора зникало бажання випробувати міць наших бійців».